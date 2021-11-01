В Украине объемы строительства выросли на 10% – Госстат

В Украине объем выполненных строительных работ в сентябре вырос на 10,1% по сравнению с таким же месяцем прошлого года. За девять месяцев этого года строительные компании показали прирост показателя на 3,2%.

Соответствующие данные приводит Государственная служба статистики.

Так, по итогам сентября строительство зданий в жилом сегменте выросло на 1,7% по сравнению с сентябрем 2020 года. За девять месяцев прирост был более значительным, составив 18,4%. Строительство нежилых помещений снизилось на 4,4% (на 2% за девять месяцев), строительство инженерных сооружений выросло на 18% (на 1,3% за девять месяцев).

Как отметили в Госстате, доля нового строительства в общем объеме выполненных работ составила 33,1%, ремонт – 41,3%, реконструкции и технического переоснащения – 25,6%.

Описание: В Госстате подсчитали, сколько построили в Украине Источник: pixabay.com Alt:

В региональном разрезе, наиболее активно строительные работы проходили в Тернопольской (54,2%), Черкасской (32,8%) и Одесской (24%) областях. Падение показателей отметили в Черновицкой (-39,1%), Закарпатской (-30%) и Кировоградской (-27,7%) областях.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за январь-август в Украине количество построенного жилья выросло на 21,1% по сравнению с таким же периодом в 2020 году. За август показатель вырос на 28,1%. В целом строительная сфера за отчетный период показала положительную динамику – рост составил 1,8%, за август показатель вырос на 10%.