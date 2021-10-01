Украина уверенно наращивает объемы строительства жилья – Госстат

В этом году за январь-август в Украине количество построенного жилья выросло на 21,1% по сравнению с таким же периодом в 2020 году. За август показатель вырос на 28,1%.

Соответствующие данные предоставили в Государственной службе статистики.

Как отметили в Госстате, в целом строительная сфера за отчетный период показала положительную динамику – рост составил 1,8%, за август показатель вырос на 10%. В денежном измерении за январь-август показатель достиг 121 млрд гривен.

Описание: В Украине стали больше строить Источник: pixabay.com Alt:

Так, в августе этого года к августу 2020-го рост объема стройработ наблюдался в строительстве жилых зданий (+27,2%), нежилых (+9,8%), инженерных конструкций (+5,2%).

Основной прирост составило новое строительство, на которое пришлось 34,9% от общего объема выполненных работ. 38,4% - пришлось на капитальный и текущий ремонт, а 26,7% - это реконструкция и техническое переоснащение.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине на фоне ажиотажа на рынке недвижимости вырос спрос на услуги риелторов. В последнее время перед покупателями стоит задача приобрести тут или иную недвижимость под определенную денежную сумму как на первичном, так и на вторичном рынке. За первые шесть месяцев этого года стоимость жилья в новостройках Киева выросла на 16,2% и составила 1705 долларов за квадратный метр.