В Швейцарии бьют тревогу из-за опасности "пузырей" на рынке недвижимости

В Швейцарии объем ипотечного кредитования превысил 1 триллион долларов. Правительство, опасаясь возникновения пузырей на рынке недвижимости, заявило, что банки должны защитить себя от вероятных рисков жилищного кредитования.

Как сообщает Regina Leader-Post, низкие процентные ставки стимулировали рост количества жилищных займов, что в свою очередь подтолкнуло цены на недвижимость. К примеру средняя цена на односемейные дома и квартиры в стране за 15 лет выросла на 80%. По данным регулятора по стоянию на сегодняшний день рынок недвижимости переоценен на 30%. Наиболее сильный перегрев рынка наблюдался в Цюрихе, Базеле, Лозанне и Женеве.

Описание: Швейцария опасается пузырей на рынке недвижимости Источник: aftershock Alt:

В связи с непростой ситуацией на рынке, правительство согласилось с предложением центробанка повторно активировать контрциклический буфер капитала, который был разработан для укрепления банков за счет их способности поглощать убытки. С конца сентября 2022 года кредиторы должны будут иметь дополнительный капитал в размере 2,5% от их взвешенных по риску позиций, которые прямо или косвенно обеспечены жилой недвижимостью в Швейцарии.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее швейцарский банк UBS провел исследование рынка жилой недвижимости в мире и выяснил, в каких городах наиболее вероятны возникновения так называемых "пузырей". Так, по данным аналитиков пятерка "опасных" городов выглядит так: Франкфурт (Германия), Торонто (Канада), Гонконг, Мюнхен (Германия), Цюрих (Швейцария).