Каким городам мира грозят "пузыри" на рынке недвижимости: исследование

Швейцарский банк UBS провел исследование рынка жилой недвижимости в мире и выяснил, в каких городах наиболее вероятны возникновения так называемых "пузырей".

Как сообщается на сайте компании, UBS Global Real Estate Bubble Index 2021 оценивает в долгосрочной перспективе глобальный рынок недвижимости. Это позволяет отследить риск возникновения "пузырей" в том или ином городе.

Аналитики банка говорят, что "пузыри" появляются из-за неправильной оценки активов, существование которой фактически нельзя доказать, если он не лопнет. Впрочем, ценовые пузыри – явление довольно распространенное на рынке недвижимости. И хоть в силу своей природы их предугадать тяжело, существуют несколько моделей, которые позволяют предугадать вероятную возможность их появления. Так, банк берет во внимание и сравнивает стоимость недвижимости к ее доходу от аренды, изменения в соотношении ипотеки к ВВП и строительства к ВВП, а также относительный показатель стоимости недвижимости города по сравнению с ценой по стране. Таким образом выводится показатель, который не должен превышать коэффициент в 1,5. Если такая ситуация возникает, город рассматривается, как подверженный риску появления "пузыря" на рынке недвижимости.

Описание: Каким рынкам недвижимости грозят "пузыри" Источник: yandex.ru Alt:

Последний скачек цен на жилье в мире чреват новыми потенциальными рисками на рынке. По мнению аналитиков UBS, в Европе шесть городов подвержены появлению "пузырей". Тем временем ни один из городов США не характеризуется переоцененной недвижимостью. К тому же не попали в список и украинские города. В целом же, список "опасных" городов выглядит так:

Франкфурт, Германия

Торонто, Канада

Гонконг

Мюнхен, Германия

Цюрих, Швейцария

Ванкувер, Канада

Стокгольм, Швеция

Париж, Франция

Амстердам, Нидерланды.

Как сообщали НЕРУХОМІ, из-за проблем с China Evergrande Group аналитики заявили о вероятности угрозы появления "пузыря" на рынке недвижимости в Китае. Быстрая урбанизация и высокая доходность по сравнению с Западом способствовали тому, что инвесторы принялись активно вкладывать в китайский рынок недвижимости, что и привело к подобной ситуации.