В рамках "Доступной ипотеки 7%" выдали уже тысячу кредитов

В рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" уже подписали 1000 соглашений. "Юбилейный" кредит выдали в среду, 3 ноября, семье из Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

В ведомстве уточнили, что тысячный кредит выдали предпринимателю Александру и его супруге Вере, работающей медсестрой в одном из столичных медучреждений. Ипотеку оформил банк "Глобус".

"Собственная квартира – это для нас не только исполнение мечты, но и новый этап жизни. Конечно, мы удовлетворены: 7% – это тот процент, который мы можем позволить себе платить. Это дешевле, чем арендовать квартиру", – рассказали киевляне.

Описание: Семье киевлян выдали "юбилейный" ипотечный кредит Источник: mof.gov.ua Alt:

По состоянию на 3 ноября банки выдали 1000 кредитов на общую сумму 864,4 млн гривен. В финучреждения поступили 1240 заявок на 1,2 млрд гривен. Заместитель министра финансов Юрий Драганчук подчеркнул, что украинцы все чаще привлекают кредиты для покупки жилья, как в рамках государственной программы, так и в виде обычной ипотеки.

"Количество обычных ипотечных кредитов в текущем году увеличилось почти в три раза по сравнению с прошлыми годами. Это говорит о восстановлении ипотечного рынка, фактически находившегося в "замороженном" состоянии после кризиса 2008 года", - заявил замминистра.

Программа "Доступная ипотека 7%" реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП). На сегодняшний день, в рамках этой программы ФРП сотрудничает с 19 ведущими банками – как государственными, так и коммерческими, в том числе с иностранным капиталом.

Как сообщали НЕРУХОМІ, госпрограмма стартовала 1 марта. Как правило украинцы привлекают ее для покупки жилья на вторичном рынке. Недавно Кабмин принял постановление, которое должно расширить количество участников "Доступной ипотеки 7%". Так, были отменены часть ограничений, которые касались возраста недвижимости в большинстве населенных пунктов, кроме областных центров, где численность населения превышает 1 млн человек. Также увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40%. Премьер Денис Шмыгаль пообещал, что условия доступной ипотеки будут кардинально изменены, чтобы привлечь как можно больше людей. В числе прочего глава правительства пообещал и снизить саму ставку до 5%.