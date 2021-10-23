Кабмин упростил условия программы "Доступная ипотека 7%"

Кабмин принял постановление, которое должно расширить количество участников в государственной программе "Доступная ипотека 7%".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Соответствующее постановление было принято правительством в четверг, 21 октября. Одними из главных приоритетов остается развитие рынка услуг кредитования предпринимателей и создание финансовых механизмов для запуска ипотечных инструментов, добавили в Минфине.

Так документ отменил ограничения, касающиеся возраста недвижимости в большинстве населенных пунктов, кроме областных центров, где численность населения превышает 1 млн человек. Там жилье должно быть принято в эксплуатацию не ранее, чем в течение 10 лет. Также увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40%.

Описание: Власти хотят нарастить выдачу ипотечных кредитов Источник: nerukhomi.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинские банки в последнее время нарастили выдачу кредитов на покупку жилья в раках госпрограммы "Доступная ипотека 7%". Так, за 20 дней сентября банки согласовали 86 заявок. По состоянию на 18 октября финучреждения подписали 947 кредитных договоров на покупку жилой недвижимости. В основном украинцы оформляют ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке. По последним данным его преимущество составило 75,9%.

Программу запустили 1 марта 2021 года. По условиям кредит можно оформить сроком до 20 лет, с минимальным первым взносом 15% стоимости предмета ипотеки вместе с участками как на первичном рынке недвижимости, так и на вторичном.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал недавно, что условия доступной ипотеки будут кардинально изменены, чтобы привлечь как можно больше людей. В числе прочего глава правительства пообещал и снизить саму ставку до 5%.