В Раду внесли законопроект, касающийся градостроительной реформы

Законопроект №7282, который вносит изменения в градостроительную реформу, был зарегистрирован в Верховной Раде 13 апреля.

Об этом сообщили в прессслужбе Министерства развития общин и территорий.

Отмечается, что данный документ должен определить процедуры размещения временных сооружений для жизнеобеспечения населения, пострадавшего вследствие боевых действий, чрезвычайных ситуаций или террористических актов. Законопроект упростит строительство объектов капитального строительства, размещение производственных мощностей предприятий, создаст правовые основания для изменений в строительные нормы.

Описание: Верховная Рада Украины Источник: pravda.com.ua Alt:

Кроме того, проект содержит законодательные инициативы по восстановлению разрушенных населенных пунктов после атаки россии путем внедрения новых градостроительных программ (в том числе "Программа комплексного восстановления населенного пункта (территории)"), которые должны определять основные приоритеты и комплекс мер для обеспечения и восстановления пострадавших городов и сел.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине начали обследовать здания и сооружения, пострадавшие в результате российской бомбежки. Обследование проводят эксперты, которые получили соответствующую квалификацию и подтверждающие сертификаты. Все работы проводятся после разминирования территории.