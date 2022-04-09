Эксперты приступили к обследованию зданий, пострадавших от российских бомб

В Украине приступили к обследованию зданий и сооружений, пострадавшим в результате агрессии со стороны россии.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территории Наталья Козловская, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, обследование проводится с целью определения зданий и возможности их дальнейшей эксплуатации, их ремонта или демонтажа. Сегодня первая группа экспертов проверяет Киевскую область.

Описание: Ирпень сегодня Источник: ANADOLU AGENCY Alt:

"В результате вооруженной агрессии России в Украине были повреждены и уничтожены тысячи жилых домов, школ, больниц, объектов критической инфраструктуры", - уточнила Козловская.

Обследование проводят эксперты, которые получили соответствующую квалификацию и подтверждающие сертификаты. Обследование разрушенных и поврежденных зданий и сооружений происходит только после процесса разминирования, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в Украине уже начали внедрять план восстановления разрушенных объектов, и по словам премьера Дениса Шмыгаля, он будет состоять из трех этапов.

Так, в Ирпене уже начали возводить временные переправы на месте разрушенного моста. После завершения боевых действий здесь будут восстановлено электро и водоснабжение. Последний третий этап включает в себя окончательное восстановление всех объектов: как инфраструктуры, так и жилых домов.