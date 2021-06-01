В мае инвестиции в недвижимость Киева выросли на 12%

В мае количество инвестиций в киевскую недвижимость выросло на 12% и составило более $30 млн.

Об этом рассказала генеральный директор агентства недвижимости "Благовест" Елена Биберова, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, рынок столичной недвижимости продолжает активно расти, спрос и предложения на нем сбалансированы. Новые предложения на 10-15% дороже похожих объектов, которые раньше выставили на продажу. Самым дешевым жильем, купленным в мае, стала квартира площадью 28 "квадратов" в Соломенском районе на улице Новгородской за $25 тысяч. При этом самым дорогим – дом в селе Лесники Киево-Святошинского района, площадью 610 "квадратов". За него выложили $1 млн.

Описание: Инвестиции в столичную недвижимость выросли Источник: pixabay.com Alt:

По данным риэлтерского агентства, доля сделок до $50 тысяч занял 14% от общего числа. За такие сделки продавались одно- и двухкомнатные квартиры.

Сделки от $50 до $100 тысяч – были самыми массовыми и составили 45% от общего числа. В такой ценовой категории продавались квартиры с двумя и тремя комнатами преимущественно в Соломенском, Подольском, Дарницком районах Киева.

Ценовая категория от $100 до 250 тысяч составила 35%. Квартиры с такой стоимостью, как правило, продавались в Печерском и Голосеевском районах.

На сделки свыше $250 тысяч шлось 6% сделок. К примеру, на улице Панаса Мирного в Печерском районе продали пятикомнатную квартиру площадью 180 "квадратов" за $262 тысячи. В $310 тысяч обошлась четырехкомнатная квартира площадью 190 "квадратов" на улице Героев Сталинграда в Оболонском районе.

Компания "Благовест" была создана в 1993 году, состоит в корпорации First Realty Group.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за первые четыре месяца этого года количество сделок на вторичном рынке недвижимости в Киеве выросло до 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.