Столичный рынок недвижимости ожил: количество сделок выросло на 12%

За первые четыре месяца этого года количество сделок на вторичном рынке недвижимости в Киеве выросло до 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом рассказала глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, наибольшей популярностью среди покупателей пользовались недорогие квартиры площадью до 50 "квадратов". На этот вид недвижимости пришлось 60% сделок. Риелторы подчеркивают, что рост количества сделок на рынке может быть связано с ростом ипотечного кредитования. Часть инвесторов покупают недвижимость для сохранения капитала в условиях локдауна.

При этом эксперты прогнозируют, что в дальнейшем рынок будет развивать неспешными темпами на 2-3% в месяц, больших предпосылок для каких-либо скачков – не предвидится. Соответственно колебания цен возможны в пределах 3-5% в зависимости от спроса, локации и состояния квартир.

Что касается всеукраинского рынка, то здесь наблюдается большой рост спроса на загородную недвижимость. Как сообщил глава ассоциации Юрий Пита, рост составил порядка 12%. Около 40% спроса приходится на частные дома площадью 80-150 кв. м в пределах 20 км от городов. В итоге такая недвижимость прибавила в цене около 6%. Пик активности будет припадать на середину мая и конец июня. Так, 45-50% спроса будет сконцентрировано на сегменте загородной недвижимости, 40% – одно- и двухкомнатные квартиры в пределах городов, до 10% – квартиры от 70 кв. м.

Описание: Вторичный рынок недвижимости ожил Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным Нацбанка, в Украине в первом квартале 2021 года объем ипотеки вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,4 млрд гривен. Всего было заключено в январе-марте этого года 1811 договоров.