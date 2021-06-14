В Киеве за криптовалюту продали квартиру. Фото

Платформа для сделок с недвижимостью Propy за криптовалюту продала квартиру в Киеве на NFT-аукционе, который состоялся 8 июня 2021 года.

Как известно, квартира однокомнатная в хорошем состоянии, с ремонтом и всей необходимой мебелью. Расположена она в Святошинском районе столицы. Владелец квартиры – основатель хедж-фонда Arrington XRP Майкл Аррингтон, он же основал издание о криптовалютах TechCrunch.

Описание: Квартиру в Киеве продали с помощью аукциона за криптовалюту Источник: techcrunch.com Alt:

NFT-аукцион работает по следующему принципу: создается невозобновляемый токен, который подтверждает право собственности, в нем также содержится вся информация об объекте.

Перед продажей собственник подписывает проприетарные юридические документы, затем проводит аукцион и получает оплату в криптовалюте. Победитель должен заполнить свои данные по форме KYC (Know Your Customer – знай своего клиента) и после этого становится обладателем недвижимости.

Описание: Квартиру в Киеве продали с помощью аукциона за криптовалюту Источник: techcrunch.com Alt:

Недвижимость продавалась за криптовалюту Ethereum, которая на рынке является второй по капитализации после Bitcoin. Стартовая цена лота составила 7,81 ETH (порядка $20 тысяч). В течение 24-часовых торгов цена выросла до 36 ETH – в эквиваленте $93,4 тысяч. Кто стал новым обладателем недвижимости, пока не сообщается.

Описание: Квартиру в Киеве продали с помощью аукциона за криптовалюту Источник: techcrunch.com Alt:

Известно, что в 2017 году эту квартиру продал Арингтону Марк Гинзбург, киевлянин, проживающий в Нью-Йорке. На то время это была первая сделка на украинском рынке недвижимости, оплата за которую проводилась в криптовалюте. Тогда за эту квартиру основатель TechCrunch заплатил 215,5 ETH, что по курсу на то время составило порядка $60 тысяч.

Стоит также сказать, что Марк – внучатый племянник одного из богатейших застройщиков Киева, Льва Гинзбурга.

Как сообщали НЕРУХОМІ, с начала этого года столичная недвижимость прибавила в цене на 5-10%, при этом введение локдаунов в январе и апреле, почти не повлияли на рынок.