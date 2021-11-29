Что будет с недостроями: в Украине проведут инвентаризацию проблемных ЖК

Минрегион разработал проект постановления, касающейся проведения инвентаризации объектов незавершенного жилищного строительства.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Формирование перечня объектов незавершенного жилищного строительства – шаг на пути к решению болезненного вопроса долгостроев. Эта проблема требует четкого понимания текущей ситуации, инвентаризации таких объектов и проверки их технико-экономического состояния. Речь идет о полной картине в разрезе всех областей Украины", — отметила чиновница.

Описание: Власти взялись за решение долгостроев Источник: gdevkievezhithorosho.com Alt:

Согласно документу, все облгосадминистрации и мэрии обязуются создать списки не принятых в эксплуатацию жилых комплексов и сформировать в отношении каждого из таких объектов инвентаризационное дело. По законодательству определена ответственность органов местного самоуправления по организации госконтроля за соблюдением договорных обязательств застройщиками, деятельность которых связана с привлечением средств физических лиц на строительство многоквартирных жилых домов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, летом прошлого года была создана Межведомственная рабочая группа по вопросам содействия пострадавшим инвесторов в достройке объектов незавершенного жилищного строительства. Рабочей группе удалось подготовить постановление правительства по инвентаризации недостроев, за доработку документа взялись в Минрегионе. Теперь его должны рассмотреть в ходе заседания Кабмина. Как заявлял тогдашний заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре.