В апреле произошел скачок объемов в строительстве жилья – Госстат

В апреле строительство жилья в Украине выросло более чем на 40% по сравнению с апрелем прошлого года.

Соответствующие данные приводит Государственная служба статистики.

Так, в апреле строительные компании нарастили объем выполненных работ на 10,2%, что в денежном исчислении составило 13,5 млрд гривен. В то же время по сравнению с мартом, прирост составил 11,3%.

Кроме колоссального скачка в жилом строительстве по сравнению с прошлогодним апрелем, выросло строительство нежилых помещений – на 4,5%, строительство инженерных конструкций – на 2,5%.

При этом за четыре месяца этого года объем выполненных строительных работ по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился до 39,8 млрд гривен – на 5,3%. За четыре месяца строительство жилых зданий выросло на 10,8%, строительство нежилых помещений упало на 7,2%, а строительство инженерных конструкций обвалилось на 11,4%.

В Госстате сообщили, что доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ в январе-апреле составила 42,7%, ремонта – 29,1%, реконструкции и технического переоснащения – 28,2%.

Описание: Строительство "ожило" в апреле Источник: Alt:

По мнению экспертов, высокий показатель строительства жилья может объясняться тем, что в прошлом году на показатели мог повлиять объявленный локдаун.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным компании FIMA, в Украине в большинстве регионов в первом квартале этого года вырос объем строительства до 20% по сравнению с предыдущим периодом.