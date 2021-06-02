В апреле произошел скачок объемов в строительстве жилья – Госстат

Озеро Вырлица спасут от застройки, сделав там заказник
Постоянная комиссия по вопросам экологической политики поддержала общественные организации
Новости
В апреле строительство жилья в Украине выросло более чем на 40% по сравнению с апрелем прошлого года.
Соответствующие данные приводит Государственная служба статистики.
Так, в апреле строительные компании нарастили объем выполненных работ на 10,2%, что в денежном исчислении составило 13,5 млрд гривен. В то же время по сравнению с мартом, прирост составил 11,3%.
Кроме колоссального скачка в жилом строительстве по сравнению с прошлогодним апрелем, выросло строительство нежилых помещений – на 4,5%, строительство инженерных конструкций – на 2,5%.
При этом за четыре месяца этого года объем выполненных строительных работ по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился до 39,8 млрд гривен – на 5,3%. За четыре месяца строительство жилых зданий выросло на 10,8%, строительство нежилых помещений упало на 7,2%, а строительство инженерных конструкций обвалилось на 11,4%.
В Госстате сообщили, что доля нового строительства в общем объеме выполненных стройработ в январе-апреле составила 42,7%, ремонта – 29,1%, реконструкции и технического переоснащения – 28,2%.
Строительство "ожило" в апреле
По мнению экспертов, высокий показатель строительства жилья может объясняться тем, что в прошлом году на показатели мог повлиять объявленный локдаун.
Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным компании FIMA, в Украине в большинстве регионов в первом квартале этого года вырос объем строительства до 20% по сравнению с предыдущим периодом.
Постоянная комиссия по вопросам экологической политики поддержала общественные организации
На место происшествия приехала полиция
В Украине готовятся широко применять BIM-технологий
Эксперты продолжают следить за разрешительной деятельностью инспекции
За прошлый месяц заключили сделок на $30 млн