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Утверждены новые процедуры для производителей стройматериалов

Владимир Гришенко 02.02.2022 17:40

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Правительство опубликовало постановление, которое должно регулировать вопросы качества строительной продукции, ее предоставления на рынки и утверждения новых процедур для производителей.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Наталья Козловская, передает пресс-служба Минрегиона.

По ее словам, использование новых процедур подтверждения соответствия строительной продукции приблизит ее качество к евростандартам. В итоге рынки заполнят товары высокого качества, отвечающие всем требованиям по безопасности. В свою очередь это даст возможность отечественным производителям выйти на европейский рынок.

Описание:

Качество строительных материалов в Украине должно вырасти

Источник:

pixabay.com

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Постановление утверждает форму декларации показателей стройпродукции, инструкцию по составлению декларации показателей, порядок разработки и принятия национальных документов по определению приемлемости и другое.

Несмотря на то, что документ набирает силу с 1 января 2023 года, отдельные его пункты, касающиеся применению систем оценки и проверки стабильности показателей продукции, будут работать уже со дня публикации постановления.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Минрегион в прошлом году взялся за разработку нормативно-правовых актов, которые помогли бы имплементировать в национальное законодательство европейский Регламент 305/2011 относительно строительной продукции. Это должно повысить ее качество.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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