Минрегион внедряет регламент ЕС относительно строительной продукции

Минрегион разрабатывает нормативно-правовые акты, которые помогли бы имплементировать в национальное законодательство европейский Регламент 305/2011 относительно строительной продукции.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, передали в пресс-службе ведомства.

По ее словам, в прошлом году парламент принял закон о строительной продукции на рынке, над которым работали нардепы, сотрудники Минэкономики и Минрегиона, представители профессиональных сообществ.

"Сегодня же в Министерстве продолжается работа над рядом нормативно-правовых актов, которые должны дать четкие инструкции и механизмы. Закон и соответствующие подзаконные акты позволяют имплементировать в национальное законодательство европейский Регламент 305/2011 относительно строительной продукции. Это должны сделать до 2023 года", - уточнила чиновница.

Описание: Что изменится для производителей строительной продукции Источник: publicdomainpictures.net Alt:

Сейчас продолжаются процедуры согласования проекта акта с заинтересованными центральными органами исполнительной власти. Завершается подготовка перечней национальных стандартов для целей применения закона и европейских документов по определению приемлемости. Соответствующие приказы должны появиться этой осенью.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в начале лета Кабмин принял проект постановления об утверждении системы оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции, который был разработан Минрегионом. Так, с 1 января 2023 года в Украине производитель строительной продукции будет предоставлять ее на рынок только при условии проведения контроля, составления соответствующей декларации показателей и нанесения маркировки.