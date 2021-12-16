Украинцы почти перестали оформлять ипотеку на первичном рынке – НБУ

Украинские банки в ноябре выдали 963 ипотечных кредита на 774 млн гривен. При этом преимущество вторичного рынка выросло еще больше – до 90%

Соответствующие данные финучреждения предоставили НБУ в ходе опроса, сообщили в пресс-службе регулятора.

Описание: В НБУ рассказали, что происходит с ипотекой в Украине Источник: shutterstock.com Alt:

Так, за первые 10 месяцев выдали 8700 ипотечных кредитов на общую сумму более 7 млрд гривен, которая оказалась в 2,5 раза выше за аналогичный период 2020 года. В Нацбанке подчеркнули, что общее количество кредитов выросло тоже в 2 раза.

Рынок ипотеки остается концентрированным, 90% сделок украинцы заключили в пяти банках. В октябре средняя сумма кредита составила 803 тысячи гривны, снизившись с предыдущим месяцем на почти на 55 тысяч гривен. Среднеэффективная ставка для первичного рынка составила14,9% и 13,5% - для вторичного. За 10 месяцев снижение ставок составило 2 и 0,4 пункта соответственно.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в девелоперской компании Concept Group полагают, что следующее подорожание недвижимости следует ждать не раньше апреля следующего года. Большое влияние на ценообразование может оказать развитие ипотеки на первичном рынке. Однако, как видим, украинцы не спешат оформлять ипотечные кредиты для покупок жилья в новостройках.