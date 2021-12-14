Девелоперы ждут следующего скачка цен на жилье уже в апреле

Следующее возможное подорожание недвижимости на первичном рынке недвижимости при благоприятных экономических условиях следует ждать с апреля по июнь и с октября по декабрь включительно.

Об этом порталу НЕРУХОМІ сообщили в пресс-службе девелоперской группы компаний Concept Group.

По данным аналитиков, спрос на рынке будет сконцентрирован преимущественно на объектах классов комфорт и комфорт плюс, квартирах площадью до 60 "квадратов" с двумя или одной комнатой. Как заметил глава Concept Group Михаил Подвысоцкий, у 30-40% новостроек рост цен будет мотивирован повышенной популярностью у покупателей.

Большое влияние на ценообразование может оказать развитие ипотеки и принятие законодательных актов в градостроительстве, которые должны обезопасить сделки при операциях с недвижимостью.

Описание: В Concept Group сделали прогноз по рынку первичной недвижимости Источник: pixabay.com Alt:

"По оптимистическому сценарию в ближайшие годы количество выданных ипотечных кредитов для приобретения жилья на первичном рынке может составить 40-50% от общего объема ипотеки, что может спровоцировать новый жилищный бум", - спрогнозировал Подвысоцкий.

По его словам, важным для развития отрасли может стать ориентация строительных компаний на создании жилых массивов – интегрированных в окружающую среду комплексов со всем необходимым для комфортной жизни. Себестоимость строительства таких ЖК может быть выше на 35% от обычных проектов комфорт-класса.

"При благоприятных условиях, в ближайшие 5 лет доля масштабных проектов будет составлять около трети от всего возводимого жилья", - подчеркнул глава Concept Group.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным ассоциации риелторов, спрос на первичном рынке недвижимости в Украине до конца этого года может рухнуть более чем на 30%, при чем такая тенденция началась уже с ноября. Впрочем, падение спроса вряд ли отразиться на ценах, по крайней мере в мегаполисах.