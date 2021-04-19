Украинские заробитчане все больше интересуются покупкой недвижимости в Польше

Все больше украинцев, которые выезжают на заработки в Польшу, интересуются покупкой недвижимости в этой стране.

Об этом говорится в исследовании компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает UBR.

Согласно приведенным данным, в 2021 году 55,5% опрошенных украинцев подумывают о покупке жилья в Польше, тогда как, еще в прошлом году было только 34% желающих.

Украинские заробитчане вот уже около пяти лет занимают лидирующие позиции среди иностранцев, которые покупают недвижимость в Польше. Между тем, если украинцы покупают квартиры в Польше для проживания, то, в тоже время, к примеру, немцы или британцы, больше рассматривают эту страну как возможность инвестирования.

Всплеск инвестирования в польскую недвижимость связан с развитием ипотечного кредитования. Таким образом получить кредит и купить с его помощью жилье в Польше выходит проще, чем в Украине.

Описание: Украинцы хотят жить в Польше Источник: pixabay.com Alt:

Недвижимость пользуется популярностью в таких городах: Варшава, Краков, Вроцлав, Познань и Гданск. Исходя из ситуации агентства недвижимости предпочитают набрать на работу сотрудников, которые кроме польского свободно владеют и украинским языком.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за месяц работы государственной программы "Доступная ипотека 7%" в Украине подписали лишь 59 договоров. Большинство кредитов украинцы оформляли для покупки недвижимости в Киевской области, в Киеве и Харьковской области.