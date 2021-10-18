Украинские банки побили рекорд по выдаче ипотеки

Украинские банки обновили рекорд, выдав в августе 944 ипотечных кредита на общую сумму в 830 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Отмечается, что также выросла сумма и среднего кредита – на 10% до 879 тысяч гривен. В региональном разрезе выросло преобладание Киева – здесь заключались договора значительно чаще, чем в других городах и областях.

Всего за 8 месяцев банки выдали 6,6 тысяч кредитов на покупку жилья, общая сумма составила более 5,2 млрд гривен. По сравнению с таким же периодом прошлого года, то объем ипотечного кредитования вырос в 2,2 раза по количеству договоров и в 3 раза в деньгах.

Описание: Украинцы стали чаще оформлять ипотеку Источник: Alt:

В Нацбанке в ходе опросов выяснили, что украинцы продолжают брать ипотеку главным образом для покупки жилья на вторичном рынке, здесь преобладание составило порядка 90% (как по количеству договоров, так и в денежном эквиваленте).

Исходя из ситуации на рынке средневзвешенная ставка кредитов для первичного рынка составляет 15,9% и 13,6% – для вторичного. Так, ставки за год снизились на 1,0 и 0,4 пункта.

Как сообщали НЕРУХОМІ, банки по состоянию на 20 сентября выдали 838 кредитов на покупку жилья в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%" - в среднем банки оформляют по 4 договора в день.