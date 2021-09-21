В рамках "Доступной ипотеки 7%" оформили уже более 800 кредитов

Украинские банки по состоянию на 20 сентября выдали 838 кредитов на покупку жилья в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Как отметили в Минфине, общая сумма выданных ипотечных кредитов составила более 714 млн гривен. Для покупки недвижимости на вторичном рынке подписали 76 7% договоров, и 23,3% - соответственно на первичном.

Всего в банки поступило 1216 заявок на сумму свыше 1,05 млрд гривен (23,8% - на покупку недвижимости на первичном рынке, и 76,2% - на вторичном). В госпрограмме участвуют 23 области Украины и город Киев, который является лидером по количеству подписанных ипотечных договоров – порядка 33,9%.

Также самыми активными регионами на прошлой неделе были: Киевская область (30,8%), Харьковская (6,2%), Львовская (5,8%), Ровенская (4%) и другие (19,3%). По состоянию на сегодняшний день в программе участвуют 17 банков. Решение о выдаче ипотеки под 7% годовых принимает исключительно финучреждение.

Описание: Какие банки наиболее активно выдают ипотеку под 7% Источник: mof.gov.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, по состоянию на 6 сентября банки выдали 785 кредитов. Таким образом, за 14 дней банки подписали 53 ипотечных договора – в среднем по 4 в день.