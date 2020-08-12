ТОП стран с наиболее привлекательными инвестициями в недвижимость

Названы ТОП стран, которые интересны инвесторам в вопросе покупки жилья. Исследование было проведено компанией Knight Frank, в ходе которого опросили респондентов из 44 стран.

Аналитики компании задали своим клиентам вопрос: где они хотели бы приобрести жилье? Так, на первом месте оказалась Великобритания, оставшиеся две позиции в первой тройке занимают Испания и Франция. Также весьма популярны в последнее время Австралия, Канада, Швейцария, США, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия и Мальта.

ТОП стран с самой интересной для инвесторов недвижимостью pixabay.com

По данным Knight Frank, спрос на жилье в Великобритании опережает предложение. А покупатели жилья в Испании все чаще обращают внимание на небольшие муниципалитеты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в последние недели в Великобритании количество сделок значительно выросло, а в целом цены на жилье в стране показали самый большой месячный рост за последние 11 лет.