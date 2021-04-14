Топ достопримечательностей, которые наиболее повлияли на стоимость недвижимости

Квартиры с видом на Эйфелеву башню в Париже оказались самыми дорогими по сравнению с прочей недвижимостью возле других мировых достопримечательностей.

Соответствующие данные привела международная компания Astons, которая проанализировала цены на недвижимость около 11 мировых знаковых мест и составила рейтинг на основании средней стоимости квартиры, передает Entrepreneur.

Описание: Париж Источник: pixabay.com Alt:

В компании рассказали, что подсчет велся следующим образом: за основу площади брали 43 квадратных метра – именно таких размеров средние квартиры в Лондоне. Стоимость местной собственности на квадратный метр вокруг каждой достопримечательности получена из Global Property Guide, Statista и Глобального индекса стоимости жизни от Numbeo.

В итоге рейтинг выглядит следующим образом:

Эйфелева башня (Париж, Франция) - €559 270 Статуя Свободы (Нью-Йорк, США) - €549 950 Биг Бен (Лондон, Великобритания) - €534 320 Сиднейский оперный театр (Сидней, Австралия) - €378 360 Колизей (Рим, Италия) - €288 330 Красная площадь (Москва, Россия) - €195 190 Акрополь (Афины, Греция) - €153 900 Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ) - €131 000 Христос-Искупитель (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - €60 840 Тадж-Махал (Агра, Индия) - €34 170 Пирамиды Гизы (Каир, Египет) - €31 550

Комментируя ситуацию, CEO Astons Артур Саркисян заметил, что мировой рынок недвижимости разнообразен и каждый желающий вполне может создать свой портфель из личных предпочтений. Даже в таких городах, как Париж, Нью-Йорк или Лондон можно найти ряд возможностей по приемлемым ценам.

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным Knight Frank, Киев опустился в рейтинге городов мира с самым стремительным ростом цен на недвижимость. Об этом говорится в исследовании Global Residential Cities Index.