Топ достопримечательностей, которые наиболее повлияли на стоимость недвижимости

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Квартиры с видом на Эйфелеву башню в Париже оказались самыми дорогими по сравнению с прочей недвижимостью возле других мировых достопримечательностей.
Соответствующие данные привела международная компания Astons, которая проанализировала цены на недвижимость около 11 мировых знаковых мест и составила рейтинг на основании средней стоимости квартиры, передает Entrepreneur.
Париж
pixabay.com
В компании рассказали, что подсчет велся следующим образом: за основу площади брали 43 квадратных метра – именно таких размеров средние квартиры в Лондоне. Стоимость местной собственности на квадратный метр вокруг каждой достопримечательности получена из Global Property Guide, Statista и Глобального индекса стоимости жизни от Numbeo.
В итоге рейтинг выглядит следующим образом:
Эйфелева башня (Париж, Франция) - €559 270
Статуя Свободы (Нью-Йорк, США) - €549 950
Биг Бен (Лондон, Великобритания) - €534 320
Сиднейский оперный театр (Сидней, Австралия) - €378 360
Колизей (Рим, Италия) - €288 330
Красная площадь (Москва, Россия) - €195 190
Акрополь (Афины, Греция) - €153 900
Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ) - €131 000
Христос-Искупитель (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - €60 840
Тадж-Махал (Агра, Индия) - €34 170
Пирамиды Гизы (Каир, Египет) - €31 550
Комментируя ситуацию, CEO Astons Артур Саркисян заметил, что мировой рынок недвижимости разнообразен и каждый желающий вполне может создать свой портфель из личных предпочтений. Даже в таких городах, как Париж, Нью-Йорк или Лондон можно найти ряд возможностей по приемлемым ценам.
Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно данным Knight Frank, Киев опустился в рейтинге городов мира с самым стремительным ростом цен на недвижимость. Об этом говорится в исследовании Global Residential Cities Index.
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