ТОП безопасных стран для покупки недвижимости: Украина оказалась в середине списка

Исследователи компании Knight Frank составили рейтинг стран по уровню эпидемиологической безопасности для покупателей недвижимости: первое место в рейтинге досталось Швейцарии, Украина оказалась в середине списка, заняв 65 место.

По данным аналитиков, к 29 июня в Швейцарии в общей сложности насчитывалось 31,65 тысячи случаев заражения коронавирусом, из которых 1,96 тысячи — с летальным исходом, что значительно меньше показателей соседних стран. При этом за период с начала апреля по середину мая в Швейцарии на 61 процент выросло число онлайн-просмотров недвижимости и на 59 процентов — количество новых покупателей.

В первую пятерку безопасных стран также вошли Германия, Израиль, Сингапур и Япония. Россия оказалась на 61-й строчке, обогнав Белоруссию, Швецию, Великобританию, Украину, Монако.

Последние места в списке заняли Камбоджа, Лаос и Багамы. Кроме того, эксперты назвали эпидемиологически небезопасными такие страны, как Бразилия, Марокко, Алжир, Гондурас, Парагвай, Перу и Индонезия. В Европе худшие показатели у Албании (88 место).

"По мере распространения пандемии в рейтинге произошла перестановка, и за последние недели Швейцария вырвала первенство у Германии, предыдущего лидера. Первоначально рейтинг возглавляли те страны, которые начали действовать заблаговременно, чтобы внедрить систему мониторинга вируса, но теперь страны с устойчивой экономикой вышли вперед", — заключают в Knight Frank.

В какой стране лучше купить недвижимость? pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине в течение II квартала 2020 года заключили 139 661 сделок с недвижимостью. Согласно данным, с апреля по июнь 2020 года в Украине государственные нотариусы оформили только 11 813 договоров с недвижимостью (в I квартал – 12 277), а частные – 127 848 (в I квартале – 131 588).