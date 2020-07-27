В Украине стали меньше заключать сделок с недвижимостью

В Украине в течение II квартала 2020 года заключили 139 661 сделок с недвижимостью. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции по сделкам с недвижимым имуществом.

Согласно данным министерства, с апреля по июнь 2020 года в Украине государственные нотариусы оформили только 11 813 договоров с недвижимостью (в I квартал – 12 277), а частные – 127 848 (в I квартале – 131 588).

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Больше всего во II квартале 2020 года заключено таких договоров:

купли-продажи квартир и жилых домов – 50 600 (за I квартал 2020 года – 58 684);

купли-продажи земельных участков (паев) – 45 805 (за I квартал 2020 года – 36 820);

дарения квартир и жилых домов – 17 873 (за I квартал 2020 года – 23 731).

Стоит отметить, что в I квартале 2020 года было заключено 143 865 сделок с недвижимым имуществом, а во II квартале 2020 года – 139 661.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в период апрель-июнь 2020 года стоимость квартир в Украине возросла на 8,4 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Соответствующие данные привела Государственная служба статистики.