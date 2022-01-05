Строительный металл снова начал дорожать

Цены на металлопродукцию в строительном сегменте вновь вернулись к росту в декабре, несмотря на снижение месяцем ранее.

Об этом говорится в сообщении Украинского центра стального строительства, передает GMK.

Согласно предоставленным данным, в среднем в прошлом месяце металлопродукция для строительства подорожала на 1,8%. Так, скачек цен произошел на швеллеры, они подорожали на 11,1% до 32 тысяч гривен за тонну. Балки выросли в цене на 4,8% до 33,1 тысячи гривен за тонну.

При этом стоимость горячекатаного листа и профильной трубы практически не изменилась. Их стоимость составила 29,5 тысячи гривен за тонну и 33,4 тысячи гривен за тонну соответственно. А вот цены на уголки немного снизилась до 26,6 тысячи гривен за тонну (на 1,6%).

Описание: Строительный металл подорожал в декабре Источник: pixabay.com Alt:

Если брать статистику за год, то цены на строительный металл выросли в среднем на 10,3%. Резкий рост цен в первом полугодии компенсировался падением во втором.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в ноябре 2021 года произошло снижение цен на основной ассортимент строительной металлопродукции в среднем на 2,9%. Больше всех цены упали на горячекатаный лист – на 4,1%.