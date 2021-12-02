В Украине начали падать цены на строительный металл

В ноябре 2021 года произошло снижение цен на основной ассортимент строительной металлопродукции в среднем на 2,9%, при том что в октябре еще наблюдался рост.

Соответствующие данные приводит Ассоциация "Украинский центр стального строительства", передает GMK.

Как отмечается, горячекатаный лист подешевел на 4,1% до 29,5 тысячи гривен за тонну, профильная труба – на 3,7% до 33 тысяч гривен за тонну, круглая труба – на 3,7% до 33,3 тысячи гривен за тонну, цены на швеллеры, балки и уголки не изменились.

Описание: Цены на строительный металл упали Источник: pixabay.com Alt:

В ассоциации также отметили, что за 11 месяцев металлопродукция в целом подорожала на 8,4%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в октябре рост стоимости металлопродукции в сегменте строительных материалов составил 3%. При этом некоторые виды продукции в октябре подорожали до 8%. В частности, речь идет о швеллерах, балках и уголках.

В свою очередь в Госстате сообщили, что объемы строительства жилья в октябре выросли на 29,6%. Всего за 10 месяцев 2021 года строительство жилых зданий выросло на 19,6%.