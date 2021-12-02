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В Украине начали падать цены на строительный металл

Владимир Гришенко 02.12.2021 19:15

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В ноябре 2021 года произошло снижение цен на основной ассортимент строительной металлопродукции в среднем на 2,9%, при том что в октябре еще наблюдался рост.

Соответствующие данные приводит Ассоциация "Украинский центр стального строительства", передает GMK.

Как отмечается, горячекатаный лист подешевел на 4,1% до 29,5 тысячи гривен за тонну, профильная труба – на 3,7% до 33 тысяч гривен за тонну, круглая труба – на 3,7% до 33,3 тысячи гривен за тонну, цены на швеллеры, балки и уголки не изменились.

Описание:

Цены на строительный металл упали

Источник:

pixabay.com

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В ассоциации также отметили, что за 11 месяцев металлопродукция в целом подорожала на 8,4%.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в октябре рост стоимости металлопродукции в сегменте строительных материалов составил 3%. При этом некоторые виды продукции в октябре подорожали до 8%. В частности, речь идет о швеллерах, балках и уголках.

В свою очередь в Госстате сообщили, что объемы строительства жилья в октябре выросли на 29,6%. Всего за 10 месяцев 2021 года строительство жилых зданий выросло на 19,6%.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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