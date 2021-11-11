Строительный гигант Evergrande снова чудом избежал дефолта

Китайский строительный гигант China Evergrande Group снова чудом избежал дефолта в самый последний момент заплатив проценты по долгам.

По данным Reuters, девелопер уже третий раз избежал дефолта. Собственники облигаций таки получили просроченные выплаты. Девелопер каждый раз доводит выплаты до последнего срока, пытаясь справиться с обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов, из которых 19 миллиардов долларов составляют долларовые облигации.

Несколько держателей облигаций получили процентные платежи по трем траншам облигаций, общая сумма которых в прошлом месяце составила более 148 миллионов долларов.

Описание: Evergrande избежал дефолта Источник: caixinglobal.com Alt:

Платежи осуществили в конце 30-дневного льготного периода, закончившегося в среду, 10 ноября, и стали третьей отсрочкой для компании за последний месяц.

Подчеркивается, что невыплата могла бы привести к формальному дефолту компании и вызвать перекрестный дефолт по другим долларовым облигациям Evergrande, что усугубило бы долговой кризис, надвигающийся на вторую по величине экономику мира.

Между тем, вчера сообщили, что застройщик официально потерпел дефолт. При этом инвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH якобы даже запустил процедуру банкротства.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее стало известно, что компания возобновила строительство объектов на участках, которые были ранее заморожены. В качестве доказательство застройщик выложил на своем сайте фото. В своем аккаунте в WeChat компания сообщила, что некоторые проекты перешли на стадию внутренней отделки, а на других зданиях недавно завершили строительство.

Как известно в Поднебесной строительный рынок занимает почти треть ВВП. И возможный дефолт Evergrande чреват последствиями для украинской экономики. Прежде всего проблемы с застройщиком могут спровоцировать сырьевой кризис, а, как известно, Китай является основным покупателем украинской железной руды.