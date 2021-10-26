Проблемный китайский девелопер Evergrande возобновил строительство

Китайский строительный гигант China Evergrande Group, дефолт которого мог спровоцировать мировой финансовый кризис, возобновил строительство объектов на участках, которые были ранее заморожены.

Как сообщает Reuters, строительные работы продолжились в Дунгуане, Шэньчжэне и прочих городах. В качестве доказательство застройщик выложил на своем сайте фото. В своем аккаунте в WeChat компания сообщила, что некоторые проекты перешли на стадию внутренней отделки, а на других зданиях недавно завершили строительство.

Описание: Один из объектов Evergrande, строительство которого было заморожено Источник: reuters.com Alt:

Отмечается, что строительство возобновилось после того, как Evergrande смогла оплатить проценты по облигациям в последний момент, избежав последствий.

Стоит также подчеркнуть, что строительная компания, у которой возникли проблемы из-за невероятных долгов в $300 млрд, предприняла усилия по обеспечению строительства, что укрепило доверие рынка. Тем не менее, точной информации, на скольких из 1300 объектов компании заморозили строительство и на скольких точно возобновилось, на сегодняшний день нет.

Известно также, что компания планирует изменить приоритеты в бизнесе и приступить к выпуску электромобилей, вместо строительства домов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Evergrande на прошлой неделе рассчиталась с держателями бондов, перечислив на счета доверительного управляющего в Citibank $84 млн. Напомним, сроки истекали 23 октября.

Возможный дефолт одного из крупнейших в Азии застройщиков привел к падению мировых индексов 20 сентября. Ситуация негативно повлияла даже и на рынок криптовалют. Но последующие новости, что компания сможет-таки рассчитаться с долгами, смогла воодушевить многих участников.