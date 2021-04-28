Реформу градостроительства обсудили во время круглого стола в комитете ВРУ

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства в среду, 28 апреля, провел круглый стол, посвященный реформированию строительной отрасли.

В частности, участники (депутаты, эксперты, представители Минрегиона и рынка) обсудили законопроекты, разработанные профильным министерством и народными депутатами.

Так, был поднят вопрос, что реформирование, прежде всего, должно предусматривать устранение коррупции в отрасли, упрощение разрешительной процедуры, построение качественной системы публичного, государственного и частного контроля. При этом функционирование системы госконтроля должно обеспечить действенную процедуру выявления органами местного самоуправления объектов самовольного строительства и результативно реагировать на эти факты. Также реформа должна усилить ответственность всех участников градостроительного контроля.

Описание: В Раде обсудили реформу градостроительства Источник: pixabay.com Alt:

Участники круглого стола рекомендовали создать рабочую группу, которая займется доработкой законопроекта о реформировании строительства. Представителям Минрегиона и органов местного самоуправления присоединиться к обсуждению ключевых позиций документа.

Как сообщали НЕРУХОМІ, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявлял ранее, что после того, как комитет доработает проект закона, его зарегистрируют в парламенте и рассмотрят народные депутаты. Чиновник подчеркнул, что представленная недавно концепция законопроекта является результатом сотрудничества на базе Минрегиона с участием парламентариев, Ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины, представителей строительного рынка и экспертной среды.