Саакашвили покинул Координационный совет по решению проблем в градостроительстве

Глава государства Владимир Зеленский изменил состав Координационного совета по решению проблем в градостроительстве, исключив из него Михеила Саакашвили – главу исполнительного комитета реформ.

Соответствующий указ №87/2021 президент подписал 4 марта, сообщается на сайте главы государства.

Также Зеленский ввел в состав совета Гиорги Цхакая. Как сообщается, ранее президент назначил его главой депутата от "Слуги народа" Елену Шуляк, секретарем стал Владимир Кладиев.

Также, как известно, в составе совета есть глава Минрегиона Алексей Чернышов, замминистра юстиции Ольга Онищук, замглавы Офиса президента Юлия Свириденко, общественный деятель Карл Стурен и другие.

Описание: Михеил Саакашвили Источник: mc.today Alt:

Как писали ранее НЕРУХОМІ, указ о создании Координационного совета был подписан Зеленским еще 29 сентября. Ее задачи – создание механизмов по решению проблемных вопросов в строительной отрасли с учетом интересов как застройщиков, так и инвесторов, мониторинг ситуации на рынке недвижимости и помощь украинцам относительно реализации собственного жилья. Также ведомство готовит предложения главе государства по увеличению инвестиций в строительство.