Риелторы рассказали, какими будут цены на съемное жилье

В сентябре рынок аренды жилья в крупнейших городах Украины развивался равномерно, спрос на 10% превышал предложение, таким образом это позволило сформировать цены.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости.

Так, в сентябре подорожание аренды жилья произошло в крупнейших городах – Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Ставки здесь выросли в среднем на 10%. В других областных центрах рост цен был менее заметен и не превышал 5%. В ближайшем будущем цены вряд ли будут расти. Изменение цен возможно в отдельных сегментах рынка. К примеру, в последнее время пользуются спросом квартиры в домах советской постройки, имеющие удачное расположение. Однако и здесь колебания цен не должны превысить 3%.

При этом на ценообразование может повлиять повышение коммунальных тарифов, в частности с приходом холодов и новых платежек за отопительный сезон.

"Есть определенная ценовая граница, выше которой цены на аренду не могут расти. Расходы на квартплату не должны превышать 30% от стоимости месячной аренды квартиры. Однако в разгар отопительного сезона в старых советских домах коммунальные расходы нанимателей достигнут 40-50% от цены аренды жилья, что может привести к оттоку арендаторов и снижению стоимости аренды на 10-15%", – подчеркнул глава ассоциации Юрий Пита.

Описание: Рынок аренды сформировал цены Источник: pixabay.com Alt:

Кроме коммуналки на рынок может повлиять и введение очередного локдауна, который может обрушить стоимость на 30-40%. Но по завершению кризиса, цены традиционно возвращаются на прежние уровни.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за полгода стоимость аренды торговой недвижимости снизилась на фоне введенных локдаунов из-за эпидемии коронавируса. Снижение арендных ставок коснулось офисов (порядка 0,8%) и торговых площадей (10%). При этом аренда складских помещений выросла в среднем на 3,1%.