Риелторы рассказали, как изменятся цены на арендную недвижимость

В октябре цены на аренду жилья оставались стабильными во всех крупных городах Украины, колебания на некоторые виды недвижимости не превышали символических 3%. При этом из-за предстоящего отопительного периода стоимость аренды может просесть на 10%.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

Аналитики отметили, что в октябре произошло максимальное насыщение спроса, что позволило сформировать цены на ближайшие 4-5 месяцев. Тем не менее, есть вероятность, что отопительный период сможет сбить цены на аренду жилья на 10%.

"Снижение стоимости аренды будет полностью зависеть от первоначального размера арендной платы, продолжительности аренды, площади, расположения", - отметил глава ассоциации Юрий Пита, добавив, что такое снижение будет иметь ситуативный характер, и ни в коем случае не отображать какую-либо тенденцию на рынке. Стабильность должна продержаться до весны 2022 года, прогнозируют риелторы.

Описание: Риелторы рассказали о ситуации на рынке аренды Источник: pixabay.com Alt:

"При благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно не раньше марта следующего года. К тому времени любые существенные ценовые сдвиги маловероятны", - рассказал Пита.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в АСНУ заявили, что в ноябре ожидается падение спроса на рынке недвижимости на 20% на фоне обострения ситуации с пандемией коронавируса. Аналитики полагают, что в таких условиях застройщики вряд ли рискнут до конца года поднять стоимость квадратного метра.