Ресурс покупателей уже почти иссяк на рынке недвижимости – риелторы

Цены на рынке жилой недвижимости до конца года будут расти как на первичном (в диапазоне от 5 до 10%), так и на вторичном (до 7%), однако покупательная способность украинцев уже почти исчерпалась.

Об этом НЕРУХОМІ сообщил глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По его словам, начиная с июля количество сделок на рынке сократилось почти на 25%, а рост цен на жилье, по прогнозам, сохранит до конца года положительную динамику, хоть ресурс потенциальных покупателей почти иссяк. Риелторы отмечают, что лишь около 8% украинцев могут себе позволить купить новое жилье за наличность или по различным ипотечным программам. Именно небольшое количество покупателей будет главным сдерживающим цены фактором на рынке.

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Пита сообщил, что в основных мегаполисах Украины (Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове) цены выросли до 20%. При этом в других городах, рост был более сдержанным и не превышал 15%.

Первичный рынок интересует более 80% всех инвесторов, пытающихся сохранить и приумножить свои средства, вкладывая их в недвижимость. В течение 2021 года более трети всех инвестиционных сделок пришлось на 1, 2-комнатные квартиры площадью до 60 м2 на начальных стадиях строительства, почти на "стартовой" цене продажи, рассчитывая, что за 2-3 года эти квартиры подорожают до 30% и их можно будет выгодно продать.

На вторичном рынке пользуются повышенным спросом малогабаритные квартиры, площадью до 50 "квадратов". По данным эксперта, в сегменте аренды жилья, если не возникнет новых форс-мажорных обстоятельств вследствие очередного локдауна, есть вероятность, что цены почти полностью вернутся до "пандемического" уровня.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным Госстата, строительство жилья в Украине за семь месяцев 2021 года выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.