Строительство жилья в Украине выросло на 20% – Госстат

Строительство жилья в Украине за семь месяцев 2021 года выросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответствующие данные предоставили в Государственной службе статистики.

В целом же за январь-июль 2021 года объем выполненных строительных работ практически не показал какого-либо роста и составил 97,4 млрд гривен. При этом динамика в различных сегментах отрасли демонстрировала кардинально противоположные тенденции. К примеру, если показатель строительства жилых зданий подскочил на 19,9%, то строительство нежилых и инженерных сооружений упало на 3,9% и 4,3% соответственно. Таким образом отрасль развивалась исключительно благодаря жилищному строительству. Инфраструктурное строительство тоже показало низкие темпы.

Описание: В Госстате сообщили данные по строительству в Украине Источник: pixabay.com Alt:

От общего объема произведенной строительной продукции на новое строительство приходится 35,6%, ремонтные работы – 36,5%, реконструкция и техпереоснащение – 27,9%.

Самые высокие строительные темпы наблюдались в следующих областях: Тернопольской (54,8%), Ровенской (23,9%) и Черкасской (18,8%). Самое значительное снижение зафиксировали в Кировоградской (-33,2%), Черновицкой (-30,6%) и Луганской (-28,5%) областях.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным девелоперских компаний в течение трех лет инвестиции в украинскую строительную сферу вырастут до $2 млрд, а за 7 лет вложения могут достичь $10 млрд.