Реформа ГАСИ: состоялось второе заседание рабочей группы

Второе заседание рабочей группы по доработке законопроекта о реформировании градостроительства состоялось в профильном комитете Верховной Рады.

Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

"Убеждена, что в результате плодотворного сотрудничества в рамках рабочей группы предложения к законопроекту будут оперативно обобщены и мы получим качественный законодательный акт, который станет шагом вперед в градостроительстве и позволит создать условия конкурентного и прозрачного рыночной среды", - сообщила заместитель министра Наталья Козловская.

Описание: Что будет со строительной реформой? Источник: Alt:

Напомним, что 28 апреля состоялся круглый стол, во время которого обсудили вопросы преобразований в строительной отрасли. Глава Минрегиона Алексей Чернышов сообщил, что после того, как будет доработан законопроект, его внесут в Верховную Раду на рассмотрение парламентариям. Представленная концепция законопроекта является результатом сотрудничества на базе Минрегиона с участием депутатов, Ассоциации городов Украины, Офиса простых решений и результатов, Конфедерации строителей Украины, представителей строительного рынка и экспертной среды.

29 апреля была создана рабочая группа, которая должна доработать законопроект о реформировании ГАСИ. Возглавила ее народный депутат Елена Шуляк. В ее состав вошла заместитель главы Минрегиона Наталья Козловская, представители Минрегиона, Минцифры, Минюста и народные депутаты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по словам Шуляк, доработать законопроект о реформе градостроительства должны до конца весны и уже в июне за него будут голосовать в Верховной Раде.