Кризис пока откладывается: Evergrande рассчитался с частью долгов

Китайский строительный гигант China Evergrande Group смог погасить проценты по облигациям за несколько дней до окончания срока, тем самым избежав дефолта.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Так, Evergrande перечислил $84 млн на счет доверительного управляющего в Citibank, что позволило рассчитаться с держателями облигаций до 23 октября, пока не истек льготный период платежей.

Такой поворот значительно облегчил ситуацию на мировом финансовом рынке, поскольку возможный дефолт мог зацепить многих участников из-за зависимости китайской экономики от строительной отрасли.

Описание: Дефолт China Evergrande Group пока откладывается Источник: indianewsrepublic.com Alt:

Однако говорить о полном решении проблем пока нельзя, поскольку 29 октября подходит срок для погашения следующих процентов по облигациям. Но эксперты полагают, что вероятность погашения и этой задолженности очень высока, поскольку если б компания не могла рассчитаться с ней, она бы вряд ли стала платить и по предыдущему долгу.

"Но, несмотря на проблемы с денежными потоками, о которых сообщила сама компания, непонятно, как долго она сможет это делать", - прогнозирует аналитик гонконгской компании Quiddity Advisors Трэвис Ланди.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти нескольких городов в Поднебесной решили взять под контроль выручку девелопера China Evergrande Group, которому грозит дефолт, и таким образом предотвратить нецелевое использование средств и защитить инвесторов.

Проблемы одного из крупнейших девелоперов в Азии спровоцировали резкое снижение мировых индексов 20 сентября, став причиной падения даже рынка криптовалют. Однако последующие новости, что компания сможет-таки рассчитаться с долгами, воодушевила многих участников.