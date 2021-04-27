Правительство занялось вопросом инвентаризации недостроев

Кабинет министров сейчас работает над постановлением, которое позволит проводить инвентаризацию недостроенных жилых комплексов.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко во время заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства в понедельник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, рабочей группе удалось подготовить постановление правительства по инвентаризации недостроев, сейчас оно дорабатывается в Минрегионе. После этого его рассмотрят на заседании правительства.

"Именно это постановление выведет в законодательное поле вопрос того, как надо инвентаризировать незаконные застройки, чтобы они отображались в государственном реестре", - подчеркнул Геращенко.

Описание: Заместитель министра Антон Геращенко Источник: mvs.gov.ua Alt:

Он добавил, что по вопросу передачи недостроенных домов компании "Укрбуд" была организована рабочая встреча с руководством строительной корпорации "Киевгорстрой".

При этом чиновник сообщил, что касается жилых комплексов компании Войцеховского УкоГруп Демеевский квартал и Флагман, то их могут достроить две строительные компании. При этом Геращенко не уточнил, какие именно. Энергокомпания ДТЭК предварительно подсчитала стоимость строительства подстанции для ЖК Демеевский квартал.

В МВД сообщили, что работа с обманутыми застройщиками вкладчиками проходит не только в Киеве. Так, горсовет Харькова принял решение о выделении земельного участка для ЖК Новый дом для Ньютона. Сейчас готовится подписание договора аренды. Были проведены встречи с инвесторами харьковского ЖК Героев Сталинграда. Сейчас следователи расследуют ряд уголовных дел по этому жилому комплексу.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на заседании Межведомственной рабочей группы представители Минрегиона предложили применить процедуру, которая помогла ранее ввести в эксплуатацию комплекс детской больницы "Охматдет" и Бескидский тоннель. Речь идет о получении сертификата, свидетельствующего о соответствии в основном оконченных работ и подтверждающего лишь возможность эксплуатации объекта. Впоследствии его должны будут заменить на другой сертификат, который засвидетельствует об окончании выполненных работ.