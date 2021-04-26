Минрегион предложил решение по проблемным ЖК Войцеховского

Минрегион на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства предложил применить процедуру, которая помогла ранее ввести в эксплуатацию комплекс детской больницы "Охматдет" и Бескидский тоннель.

Об этом ресурсу НЕРУХОМІ сообщили источники в Министерстве развития общин и территорий.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о недостроенных объектах корпорации Анатолия Войцеховского Укогруп: ЖК Научный (ул. Петропавловская, 40 в Подольском районе) и ЖК Маргарита (ул. Булгакова, 12а в Святошинском районе).

Описание: ЖК Маргарита Источник: Alt:

Эти жилые комплексы были достроены за счет инвесторов и сейчас заселены. Жители проблемных ЖК ждут возможность получить в собственность квартиры с 2015-2016 годов.

Напоминаем, что по больнице "Охматдет" (2017-2020 годы) и Бескидскому тоннелю (2018) Кабмин принял отдельные постановления, которые устанавливали особый порядок ввода в эксплуатацию. Принятие осуществлялось путем получения сертификата, свидетельствующего о соответствии в основном оконченных работ и подтверждающего лишь возможность эксплуатации объекта. Затем, когда строительство было завершено, этот документ обменивается на другой сертификат, который засвидетельствует окончание выполненных работ и подтвердит готовность объекта к эксплуатации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, один из инвесторов ЖК Champion City, еще одного недостроя Войцеховского, который находится по улице Ракетная, 24, подал иск в Окружной административный суд Киева на столичную городскую госадминистрацию, которая допустила, по мнению истца, проведение незаконного строительства.