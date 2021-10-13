Подорожание газа ударит по стоимости стройматериалов: что будет с экономикой

Подорожание газа подтолкнет вверх и стоимость всех категорий строительных материалов, в первую очередь товаров наиболее энергозатратных производств.

Об этом рассказал президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, рост цен на газ не может не отразиться на конечных потребителях, поскольку все производители строительных материалов используют газ. Пока еще есть вероятность, что на складах осталась продукция, при производстве которой использовался газ по сниженным ценам. Но ажиотаж при реализации этих товаров станет основной причиной для их подорожания.

Салий подчеркнул, что сегодняшние власти не могут предоставлять более дешевый газ внутренней добычи потребителям производственного сектора, как это было в 90-х. При этом дорогие стройматериалы ударят по застройщикам, и те будут вынуждены тоже поднять цены на жилье, что в свою очередь отразится на госпрограммах, которые предоставляют льготные кредиты за счет бюджетных средств. Это также поставит под угрозу выполнение планов по строительным объемам в пределах финансирования на 2021 год.

Описание: В Украине подорожают стройматериалы Источник: pixabay.com Alt:

Салий отметил, что некоторые виды стройматериалов невозможно изготовить без существенной потери качества в условиях дефицита газа. Среди них керамическая плитка и кирпич, гвозди, метизы всех типов, арматура.

В Федерации работодателей Украины подчеркнули, что из-за скачка цен на газ около 91% предприятий станут убыточными уже в октябре, до ноября их число вырастет до 96%. При этом около 49% производителей готовы остановить производство, если цены на голубое топливо будут на октябрьском уровне.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в девелоперской компании ENSO уже заявили о подорожании жилья в связи с ростом цен на газ, поскольку именно он занимает значимую часть в формировании себестоимости многих строительных материалов.