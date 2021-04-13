Опция автоматического оповещения нивелирует одну из схем в строительстве

Новая опция автоматического оповещения по е-мейлу появилась в Единой государственной электронной системе строительства, что должно защитить от незаконного использования документов аттестованных лиц.

Об этом сообщили во вторник, 13 апреля, в пресс-службе Минрегиона.

Как сообщается, нововведение должно существенно усложнить схему с незаконной легализацией построек, когда при подаче документов недобросовестные застройщики использовали данные специалистов, которые не имели никакого отношения к объекту строительства.

Это грозило не только ущербом для репутации, но и могло привести к различным штрафным санкциям, если потом обнаруживались нарушения в ходе проверок. Теперь же аттестованы лица будут получать оповещения на электронную почту каждый раз, как их данные будут подавать в органы ГАСК.

Описание: Аттестованные лица будут получать уведомления на е-мейл Источник: pixabay.com Alt:

Кроме этого, при первом посещении Единой государственной электронной системы строительства специалисты могут просмотреть информацию обо всех объектах строительства от 6 июля 2020 года, где фигурируют их документы, а также получат возможность обжаловать регистрацию документов в ГАСК, если их данные использовали незаконно.

Как сообщали НЕРУХОМІ, доработать законопроект о реформе градостроительства должны до конца весны и уже в июне за него будут голосовать в Верховной Раде.