Объем потребления цемента в Украине может достигнуть семилетнего максимума

По итогу этого года объемы потребления цемента в Украине могут достичь 10 млн тонн – показателя 2014 года.

Об этом рассказал глава ассоциации "Укрцемент" Павел Качур, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть данные производства за девять месяцев, и мы можем с легким оптимизмом прогнозировать, что в этом году мы впервые с 2014-го перейдем к цифре более 10 млн тонн потребленного на внутреннем рынке цемента", - заметил Качур, добавив, что цифра к концу года должна составить 10,5 млн тонн.

Описание: В Украине подскочило потребление цемента Источник: pixabay.com Alt:

По его словам, за девять месяцев этого года производство цемента в стране выросло на 15,2% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Стоит отметить, что последние 4 года объем производства цемента не изменялся и составлял порядка 9 млн тонн в год. По сравнению с другими странами этот показатель является весьма скромным у нас. В ассоциации сравнили ситуацию в соседней Польше, где территория меньше, однако там потребление цемента в год составляет более 18 млн тонн.

"Поэтому нам есть куда расти. Наши заводы работают на две трети своей реальной мощности", - добавил Качур.

В ассоциации подчеркнули, что увеличение потребления цемента в Украине прежде всего говорит об увеличении объемов строительства недвижимости и новых дорожных работах.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в октябре рост стоимости металлопродукции в сегменте строительных материалов составил 3%. Подорожание строительной продукции многие эксперты и участники рынка связывают со скачком цен на газ.