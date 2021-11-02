Металлопродукция для строительства в октябре подорожала на 3%

В октябре рост стоимости металлопродукции в сегменте строительных материалов составил 3%.

Об этом сообщили в Ассоциации "Украинский центр стального строительства", передает GMK Center.

По данным ассоциации, некоторые виды продукции в октябре подорожали до 8%. В частности, выросли цены на 7,8% на швеллера (до 28,8 тысяч грн за тонну), балки – на 4,6% (до 31,6 тысяч грн за тонну), уголки – 3,1% (до 27 тысяч грн за тонну), горячекатные листы – на 2,5% (до 30,8 тысяч грн за тонну), профильные трубы – на 2,1% (34,3 тысячи грн за тонну), круглые трубы – на 2,1% (34,6 тысяч гон за тонну).

В целом за 9 месяцев этого года метал для строительного сегмента подорожал на 11,6%.

Как сообщает Фокус, небывалое подорожание газа в октябре на европейском рынке ударит по многим производителям, в том числе и строительной продукции. Между тем, пока многие предприятия еще не ощутили на себе в полной мере скачок цен на голубое топливо.

"Промышленность в Украине покупает газ по долгосрочным контрактам, где цена рассчитывается от стоимости нефти. Поэтому 80% компаний пока имеют цену около $250–330. Но с проблемами уже столкнулись те, кто покупал газ на бирже, где цена выросла до спекулятивной — $1,4 тыс", - рассказал эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

По оценкам Нацбанка, доля энергии в производстве строительных материалов составляет до 10%, из которых 60% приходятся на природный газ. У разных стройматериалов этот показатель отличается.

Описание: На сколько подорожал металл в сегменте стройматериалов Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным строительных компаний с начала текущего года в цене выросли практически все наименования стройматериалов. При этом в Киевгорстрое заявили, что металл вырос в цене почти на 50%, потянув за собой железобетон, арматуру, радиаторы, кабеля, окна и другие составляющие. Подорожали также минеральная вата, плитка, щебень и песок.