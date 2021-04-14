Объединение Укрфинжилья и Госипотеки: депутаты приняли за основу законопроект

Депутаты парламента на заседании во вторник, 13 апреля, проголосовали за основу законопроект №5308, который предусматривает присоединение Госипотечного учреждения к Украинской финансовой жилищной компании. Инициативу поддержали 263 нардепа.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ предусматривает выпуск ОВГЗ на 20 млрд гривен, а присоединение произошло в рамках программы "Доступная ипотека 7%".

Описание: В Раде рассмотрели законопроект, который поможет решить вопросы с жильем Источник: Alt:

Задачей Укрфинжилья является внедрение финасово-кредитных механизмов, которые помогают украинцам решать жилищные вопросы и обеспечивают функционирование рынка ипотеки.

В свою очередь Государственное ипотечное учреждение работает с рефинансированием финучреждений, выдающих ипотечные кредиты. Происходит это за счет средств, поступивших от размещений ценных бумаг. Госучреждение пострадало от банковского кризиса 6 лет назад, в итоге были приостановлены почти все операции по рефинансированию. Поэтому и поступило предложение объединить две структуры и выпустить гособлигации на 20 млрд гривен. В связи с этим в Госбюджет заложили увеличение на эту сумму предельного объема государственного долга.

Как сообщали НЕРУХОМІ, документ разработал глава комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов. Цель законопроекта – создать единую организацию с "мощным ресурсом", для введения эффективных и действенных единых подходов внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.