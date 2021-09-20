На рынке столичной недвижимости вырос спрос на советские квартиры – риелторы

В последнее время на рынке столичной недвижимости вырос спрос на небольшие квартиры в старых домах еще советской постройки.

Об этом сообщила глава Киевского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, передает UBR.

По ее словам, более 60% обращений к риелторам касались сделок с одно или двухкомнатными квартирами (от 35 до 50 "квадратов") в домах советской застройки, имеющие удачное расположение.

Описание: Спросом пользовались дома советской постройки Источник: commons.com.ua Alt:

Порядка 20% предложений на рынке касались частных домов и земельных участков в пригороде столицы – не дальше 15 км. Около 15% пришлось на жилье в новостройках – преимущественно классов "комфорт" и "бизнес", на сегмент "элитной" недвижимости приходилось порядка 5% спроса.

Что касается рынка вторичной недвижимости, то здесь спрос на 10% превышал предложение. По прогнозам риелторов, к лету 2022 года рост стоимости жилой недвижимости должен прекратиться. "Колебания цен возможны в пределах 1%", - добавила Гайдамаха.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в списке стран с самыми быстрорастущими ценами на жилую недвижимость Украина поднялась с 37-го сразу на 22 место.