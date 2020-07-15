УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Рынок

На Кипре продажи жилья иностранцам рухнули на 62%

15.07.2020 - 10:05

Доля иностранных инвесторов в сфере недвижимости Кипра снизилась более чем на 62% в первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Часть этого снижения связано с тем, что большинство иностранных покупателей не смогло приехать на Кипр и посетить объекты из-за пандемии коронавируса, сообщает CyprusMail.

Между тем, число желающих получить гражданство Кипра через инвестиции увеличилось более чем в два раза. Поэтому недвижимость здесь начала дорожать.

Иностранцы стали меньше покупать недвижимость на Кипре

pixabay.com

Так, согласно статистическим данным, за период с января по июнь 2020 года продажи недвижимости иностранным покупателям составили 1 391 единицу по сравнению с 2 482 за тот же период 2019 года. Из них 943 пришлись на покупателей из стран, не входящих в ЕС, а 448 – из стран ЕС. В июне из общего числа 646 сделок 197 были заключены с иностранцами, тогда как в том же месяце прошлого года их было 319.

Вместе с тем, количество разрешений на строительство на Кипре упало в апреле на 62,5%.

По регионам: Пафос отличился наибольшим количеством продаж в июне – 42% от общего числа сделок. Из 83 контрактов 65 относились к покупателям из-за пределов ЕС и 18 – внутри ЕС. С января по июнь 2020 года продажи иностранным покупателям в Пафосе достигли 533, из которых 345 записаны на инвесторов за пределами ЕС и 188 – в пределах Евросоюза. Потом за ним последовал Лимассол: 52 продажи иностранцам в июне этого года (37 – из-за пределов ЕС) и 378 в первом полугодии (268 – не гражданам ЕС).

Как сообщали НЕРУХОМІ, все больше украинцев интересуются отдельными виллами или домами в Турции вместо проживания в гостиницах из-за пандемии коронавируса.

Комментарии

919
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

В столице возле ЖК КИЕВСКАЯ ВЕНЕЦИЯ образовался огромный провал

В столице возле ЖК КИЕВСКАЯ ВЕНЕЦИЯ образовался огромный провал

Инцидент произошел из-за прорыва трубы

15.07.2020 - 10:35
В КГГА отчитались, сколько квартир предоставили участникам АТО

В КГГА отчитались, сколько квартир предоставили участникам АТО

Жилье получили 110 участников боевых действий в зоне АТО

15.07.2020 - 08:58
В Департамент градостроительства КГГА отправили новый эскиз жилмассива от Аркады

В Департамент градостроительства КГГА отправили новый эскиз жилмассива от Аркады

Количество домов ЖМ сократилось до 25

14.07.2020 - 16:35
Незаконное строительство высотки на Жулянах: полиция начала уголовное производство

Незаконное строительство высотки на Жулянах: полиция начала уголовное производство

Местные жители опасаются экологической угрозы из-за незаконного строительства

14.07.2020 - 15:37
В Германии появится необычное офисное здание с шестью разными ландшафтами. Фото

В Германии появится необычное офисное здание с шестью разными ландшафтами. Фото

В комплексе будут размещаться офисы, конференц-залы и общежитие

14.07.2020 - 14:15