Минюст хочет зарабатывать на экспертизе проектной документации в строительстве

Министерство юстиции намеревается стать участником на рынке экспертизы проектной документации в области строительства.

Для этого ведомство разработало проект постановления, которым предлагает расширить перечень платных услуг научно-исследовательскими учреждениями судебных экспертиз Министерства юстиции. Таким образом предлагают добавить новую услугу – проведение экспертизы проектной документации на строительство объектов.

Документ подали на рассмотрение правительственного комитета по вопросам цифровой трансформации. Тем временем, секретариат Кабинета министров Украины в своем заключении отметил, что проект не соответствует Закону Украины "О судебной экспертизе" и порядку утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы. Также документ не прошел процедуру согласования с Минрегионом и другими ведомствами.

Описание: Минюст хочет нажиться на строительстве Источник: Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, согласно новой концепции строительной реформы, регистрировать права на начало строительства будут нотариусы и госрегистраторы, однако проверкой проектной документации они заниматься не будут. У государственных регистраторов и нотариусов будет лишь одна функция – регистрационная. Что касается документации проектов, то ее проверка ляжет на плечи специализированных экспертных организаций. Именно они буду нести повышенную административную, материальную и уголовную ответственность.