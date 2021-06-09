Кабмин утвердил системы оценок качества строительной продукции

В Киеве рабочие избили и похитили хозяина квартиры, в которой делали ремонт
Злоумышленников задержали сотрудники полиции
Новости
Кабмин принял проект постановления об утверждении системы оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции, который был разработан Министерством развития общин и территорий.
Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе Минрегиона.
По словам министра Алексея Чернышова, с 1 января 2023 года в Украине производитель строительной продукции будет предоставлять ее на рынок только при условии проведения контроля, составления соответствующей декларации показателей и нанесения маркировки.
"Речь идет о том, что именно производитель будет нести полную ответственность за качество продукции и ее безопасность для потребителей. С этой целью правительство утвердило соответствующие системы оценки, по которым этот контроль будет осуществляться", - добавил Чернышов.
В Украине будут больше следить за качеством строительной продукции
pixabay.com
Он сообщил, что всего предусмотрено пять видов систем оценки, выбор которой зависит непосредственно от вида строительной продукции согласно регламентным техническим спецификациями. Информация о примененной системы оценки будет приводиться производителем в декларации показателей строительной продукции.
Как сообщали НЕРУХОМІ, закон о качестве строительной продукции был подписан главой государства Владимиром Зеленским 30 сентября. Предполагается, что с помощью нового закона удастся повысить безопасность и надежность зданий в Украине, наладить взаимосвязь нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.
Злоумышленников задержали сотрудники полиции
Право собственности уже оформили
Жилье строить на этом участке нельзя
Дайджест решений с 31 мая по 4 июня
Суд назначил еще одну экспертизу по скандальному объекту