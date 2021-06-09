Кабмин утвердил системы оценок качества строительной продукции

Кабмин принял проект постановления об утверждении системы оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции, который был разработан Министерством развития общин и территорий.

Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

По словам министра Алексея Чернышова, с 1 января 2023 года в Украине производитель строительной продукции будет предоставлять ее на рынок только при условии проведения контроля, составления соответствующей декларации показателей и нанесения маркировки.

"Речь идет о том, что именно производитель будет нести полную ответственность за качество продукции и ее безопасность для потребителей. С этой целью правительство утвердило соответствующие системы оценки, по которым этот контроль будет осуществляться", - добавил Чернышов.

Описание: В Украине будут больше следить за качеством строительной продукции Источник: pixabay.com Alt:

Он сообщил, что всего предусмотрено пять видов систем оценки, выбор которой зависит непосредственно от вида строительной продукции согласно регламентным техническим спецификациями. Информация о примененной системы оценки будет приводиться производителем в декларации показателей строительной продукции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, закон о качестве строительной продукции был подписан главой государства Владимиром Зеленским 30 сентября. Предполагается, что с помощью нового закона удастся повысить безопасность и надежность зданий в Украине, наладить взаимосвязь нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.