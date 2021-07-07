В Китае запретили строить небоскребы, высота которых превышает 500 метров

В Китае больше не будут разрешать строить на территории страны небоскребы, высота которых будет превышать 500 метров.

Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по развитию и реформам КНР, передает в среду, 7 июля, издание The South China Morning Post.

Стоит подчеркнуть, что в Китае находится большая часть всех самых высоких зданий, которые есть на планете. Власти страны пришли к выводу, что такая тенденция может быть опасной. При этом рынок офисной недвижимости может быть перенасыщенным.

Описание: Китай отказывается от небоскребов Источник: scmp.com Alt:

Так по решению китайских властей, количество зданий, высота которых превышает 250 метров, должно быть ограничено. 100-метровые высотки должны быть масштабированы, при этом соблюдены все тонкости и нормы пожарной безопасности.

За последние 40 лет в Китае построили небоскребов больше, чем в США за последние сто. Перед приходом Си Цзиньпина к власти с 2009 по 2012 года, в Китае каждые пять дней вводили в эксплуатацию по небоскребу, высота которого превышала 200 метров. При этом, если в других странах небоскребы – это необходимость ввиду дороговизны и нехватки земли, то случай в Китае – это больше дань моде.

Как сообщали НЕРУХОМІ, еще в прошлом году власти Китая решили упорядочить в стране градостроительство и ввели ряд ограничительных мер. Такое решение было принято с целью подчеркнуть дух страны: привести внешний вид городов к современному стилю и отдельно выделить районы, где будет сохранен национальный колорит Поднебесной.