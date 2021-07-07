В Китае запретили строить небоскребы, высота которых превышает 500 метров

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В Китае больше не будут разрешать строить на территории страны небоскребы, высота которых будет превышать 500 метров.
Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по развитию и реформам КНР, передает в среду, 7 июля, издание The South China Morning Post.
Стоит подчеркнуть, что в Китае находится большая часть всех самых высоких зданий, которые есть на планете. Власти страны пришли к выводу, что такая тенденция может быть опасной. При этом рынок офисной недвижимости может быть перенасыщенным.
Китай отказывается от небоскребов
scmp.com
Так по решению китайских властей, количество зданий, высота которых превышает 250 метров, должно быть ограничено. 100-метровые высотки должны быть масштабированы, при этом соблюдены все тонкости и нормы пожарной безопасности.
За последние 40 лет в Китае построили небоскребов больше, чем в США за последние сто. Перед приходом Си Цзиньпина к власти с 2009 по 2012 года, в Китае каждые пять дней вводили в эксплуатацию по небоскребу, высота которого превышала 200 метров. При этом, если в других странах небоскребы – это необходимость ввиду дороговизны и нехватки земли, то случай в Китае – это больше дань моде.
Как сообщали НЕРУХОМІ, еще в прошлом году власти Китая решили упорядочить в стране градостроительство и ввели ряд ограничительных мер. Такое решение было принято с целью подчеркнуть дух страны: привести внешний вид городов к современному стилю и отдельно выделить районы, где будет сохранен национальный колорит Поднебесной.
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