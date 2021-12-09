Китайский застройщик Evergrande таки не смог избежать дефолта

Китайский строительный гигант China Evergrande Group таки объявил дефолт, поскольку не может выплатить по долларовым кредитам.

Как сообщает Bloomberg, после объявления дефолта открывается путь к масштабной реструктуризации долгов одного из самых крупных застройщиков в мире. Агентство Fitch Ratings ввиду последних событий снизило кредитный рейтинг компании и ее дочерних предприятий до уровня RD – "ограниченный дефолт". Evergrande не смогла выплатить по облигациям 645 млн. долларов под 13% и в 590 млн. долларов под 13,75%. Оплата по этим бондам должна была состояться до 6 декабря, однако этого не состоялось.

Описание: Застройщик Evergrande не смог избежать дефолта Источник: chinastocks.net Alt:

Evergrande – крупнейший застройщик в Китае и один из самых больших на азиатском рынке. Дефолт компании может значить "началом конца" китайской строительной империи, что чревато печальными последствиями для всей экономики Поднебесной. Также проблемы с Evergrande приведет к сокращению кредитования в стране, поскольку компания задолжала деньги 171 китайскому банку и 121 финансовой компании.

Как сообщали НЕРУХОМІ, строительный рынок занимает почти треть ВВП. Дефолт Evergrande может иметь последствия и для украинской экономики. Прежде всего проблемы с застройщиком могут спровоцировать сырьевой кризис, поскольку Китай является основным покупателем украинской железной руды.