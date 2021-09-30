Китайский строительный кризис: Evergrande снова не рассчитался по облигациям

Китайский строительный гигант China Evergrande Group снова не смог вовремя выплатить по процентам держателям офшорных облигаций в среду, 29 сентября.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Так, девелопер вчера должен был выплатить проценты по облигациям на сумму свыше $47 млн, на прошлой неделе не погасил проценты по бондам на $83,5 млн, что вызвало панику на рынке и падение основных индексов.

Описание: Evergrande на грани дефолта Источник: Alt:

Кроме того, стало известно, что Evergrande собирается продать акции китайского банка Shengjing Bank. По предварительным данным компания выставит на продажу 1,75 млрд акций на общую сумму 9,99 млрд юаней – около $1,5 млрд. Купить акции планирует госкомпания Shenyang Shengjing Finance Investment Group. По словам главы Evergrande Хуэй Ка Яня, проблема ликвидности компании существенно повлияла на Shengjing Bank и за счет предстоящей сделки удастся стабилизировать деятельность организации.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти нескольких киатйских городов приняли решение взять под контроль выручку Evergrande, перевести средства на государственный счет и в случае дефолта компании достроить ее объекты.

Между тем, китайский застройщик пообещал найти средства на выплату по долгам и таким образом компании удалось избежать дефолта на прошлой неделе. Тем временем, пока остается не совсем ясным, каким образом девелопер рассчитается по облигациям.