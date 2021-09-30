Китайский строительный кризис: Evergrande снова не рассчитался по облигациям

Китайский строительный гигант China Evergrande Group снова не смог вовремя выплатить по процентам держателям офшорных облигаций в среду, 29 сентября.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.
Так, девелопер вчера должен был выплатить проценты по облигациям на сумму свыше $47 млн, на прошлой неделе не погасил проценты по бондам на $83,5 млн, что вызвало панику на рынке и падение основных индексов.
Evergrande на грани дефолта
Кроме того, стало известно, что Evergrande собирается продать акции китайского банка Shengjing Bank. По предварительным данным компания выставит на продажу 1,75 млрд акций на общую сумму 9,99 млрд юаней – около $1,5 млрд. Купить акции планирует госкомпания Shenyang Shengjing Finance Investment Group. По словам главы Evergrande Хуэй Ка Яня, проблема ликвидности компании существенно повлияла на Shengjing Bank и за счет предстоящей сделки удастся стабилизировать деятельность организации.
Как сообщали НЕРУХОМІ, власти нескольких киатйских городов приняли решение взять под контроль выручку Evergrande, перевести средства на государственный счет и в случае дефолта компании достроить ее объекты.
Между тем, китайский застройщик пообещал найти средства на выплату по долгам и таким образом компании удалось избежать дефолта на прошлой неделе. Тем временем, пока остается не совсем ясным, каким образом девелопер рассчитается по облигациям.